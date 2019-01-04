Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе войск из этой страны. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны. Подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.

Нетаньяху также передал соболезнования руководству и народу Российской Федерации в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.

Как отмечается в сообщении, беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

Утром 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва газа произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. В результате трагедии погибли 39 человек, в первые часы после ЧП были спасены 18 человек, еще шестерых, том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.

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