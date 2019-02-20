Планировавшаяся на четверг встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина откладывается на несколько дней "по взаимной договоренности". Как передает Day.Az об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское государственное радио "Кан".

По его данным, оба лидеры намерены вскоре провести телефонный разговор и согласовать новую дату визита Нетаньяху в Москву.

"С согласия обеих сторон встреча, запланированная на завтра между Нетаньяху и Путиным, будет перенесена на несколько дней. Завтра утром оба лидера проведут телефонный разговор с тем, чтобы как можно скорее определить новую дату встречи", - сообщил "Кан".

Израильские СМИ сообщают, что инициатива переноса визита исходила от Нетаньяху, который, по их данным, занят попытками объединить разрозненные правые партии в преддверии апрельских выборов.