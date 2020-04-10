В Москве объявили новые ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сообщил в эфире телеканала "Москва 24".

Также соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Так, Собянин заявил, что в Москве отменяются общегородские субботники 11 и 25 апреля.

Кроме того, на следующей неделе будет постепенно вводиться пропускной режим. На первом этапе его введут для поездок на работу; на втором - для поездок в других целях; на третьем, если понадобится, - для передвижения внутри района. Собянин отметил, что режим будет носить заявительный характер.

Также приостанавливается работа почти всех предприятий и организаций, кроме органов госвласти, медицинских учреждений, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности, критически важной инфраструктуры, продовольственных магазинов. Однако все работающие предприятия, согласно указу, должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники должны быть переведены на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

Временно останавливаются строительные (ремонтные) работы, кроме строительства медицинских объектов и работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метрополитена, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

Со следующей недели приостанавливается работа каршеринга и услуг такси без лицензии, а также оказание медицинских услуг рядом организаций и индивидуальных предпринимателей. Приостановлена и контрактация любых закупок, кроме неотложных.