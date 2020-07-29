Армяне напали на русских женщин на Сочинском курорте

В Сочи на базе отдыха "Черные ворота" произошла массовая драка между местными и приезжими.

Как сообщает телеграм канал "Плохие новости", в конфликте принимали участие даже женщины и дети, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Причина побоища - некий армянин обрызгал (чем - не ясно) русскую девушку, после чего началась потасовка.

Конфликты с участием армян на курортах Сочи принимают частую периодичность. Многие приезжие армяне не стремятся менять форму поведения согласно нормам русской культуры, зачастую из-за большого количество соотечественников, которые активно продолжают заселять регион в последние 30 лет. В некоторых районах города изменилась демографическая ситуация, армянское население по численности превышает даже русских, что наглядно демонстрирует этническая карта города. Приезжие армяне чаще всего не ставят знаки отличия для поведения в Сочи от горных аулов Армении, что в итоге ведет к конфронтации с местным населением.