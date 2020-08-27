COVID-19 влияет на психическое здоровье миллионов людей

Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья", - сказал генсек во время брифинга в Женеве.

По его словам, причиной тому глубокое воздействие отсутствия взаимодействия между людьми во время карантина.

Он также напомнил, что около 1 млрд людей в мире живут с психическими расстройствами различной тяжести, а каждые 40 секунд один человек совершает суицид.

Генеральный секретарь в связи с этим предложил провести 10 октября международный онлайн-форум в поддержку служб психологической помощи, приуроченный к Всемирному дню психического здоровья.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли более 800 тысяч человек.