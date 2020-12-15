Украина договорилась с турецкими компаниями о производстве беспилотников

Министерство обороны Украины подписало соглашения с турецкими компаниями о производстве корветов и беспилотников для нужд своих вооруженных сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.

В октябре Анкара и Киев в ходе рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей.

"Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд вооруженных сил Украины. Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром", - говорится в сообщении на сайте минобороны.

Отмечается, что данное сотрудничество поможет усилить боевые возможности военно-морских сил Украины, что поспособствует повышению безопасности в Черноморско-Азовском регионе.

Также в оборонном ведомстве добавили, что стороны обсудили ход выполнения договоренностей в рамках межправительственного соглашения и констатировали, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере носит стратегический характер.