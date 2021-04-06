Британия может ограничить применение вакцины AstraZeneca

Медицинский регулятор Британии может принять решение об ограничении использования вакцины от коронавируса AstraZeneca. Возможное ограничение применения вакцины от британско-шведской компании связано с сообщениями об образовании тромбов у молодых людей, привившихся AstraZeneca. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В сообщении говорится, что возможно Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства примет это решение уже во вторник. По данным издания, медицинский регулятор ранее сообщал, что к 24 марта на территории Великобритании было зафиксировано 22 случая тромбоза синусов твердой мозговой оболочки, а также восемь других случаев тромбообразования. Кроме того, семь человек, которые были вакцинированы препаратом AstraZeneca, умерли из-за образования тромбов.

В MHRA считают, что появляется "все больше аргументов в пользу того, чтобы предложить молодым людям - по крайней мере моложе 30 лет - другую вакцину". Впрочем, в агентстве подтверждают, что данных, которые свидетельствуют о возможной взаимосвязи между использованием прививки и образованием тромбов, пока нет.

Вакцинацию в Соединенном Королевстве начала проводить в декабре 2020 года. В настоящий момент жители Британии могут привиться препаратами Pfizer и AstraZeneca. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 4,362 млн случаев заболевания COVID-19, выздоровели свыше 3,912 млн пациентов, а 126 862 человека скончались, сообщается на портале Worldometers.