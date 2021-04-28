Подробности нападения радикальных армян на турецкую семью во Франции

Семья этнических турок, подвергшаяся атаке группы армян во французском городе Сен-Дье-де-Вож, требует правосудия, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

25 апреля группа армян из около 40 человек совершила налет на дом семьи турок в городе Сен-Дье-де-Вож.

Среди нападавших был армянин, сражавшийся на стороне армянских оккупантов в ходе недавних боевых действий между Азербайджаном и Арменией в Карабахе.

Потерпевший Али Ч. рассказал агентству "Анадолу", что во время инцидента 25 апреля семья сидела во дворе дома.

"Внезапно появились 40 человек на 10 автомобилях. Они приставали к ребенку. Увидев меня, они запрыгнули во двор, все 40 человек напали на меня одного и начали бить. Моя супруга готовила еду. Она вылила на них кипяток, и мне удалось спастись", - сказал он.

Али Ч. рассказал, что его сын и племянник помешали бандитам войти в дом.

"Армяне били их по голове дубинкой. Один из них теперь находится в реанимации, другому поставили 7-8 швов. В руках у них были куски метала, ножи, оружие", - вспоминает Али Ч.

Али Ч. рассказал, что армяне пытались выломать дверь и войти в дом.

Перед нападением они открыли огонь в воздух, затем избили меня во дворе дома, сказал он.

"Я не мог собраться с мыслями, 40 человек одновременно напали на меня. Это было очень неожиданно. Сегодня мы подали заявление в полицию. Мы будем требовать правосудия", - подчеркнул Али Ч.

В свою очередь, Синан Ч. рассказал, что полтора месяца назад армяне напали на его племянника, однако в правоохранительных органах замяли инцидент.

"Затем 24 апреля армяне на этот раз совершили наезд на автомобиле на моего племянника. Он попросил их не делать этого, возникла драка. Атака на наш дом является следствием данного инцидента", - отметил Синан Ч.