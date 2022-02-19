Европейские подземные хранилища газа опустели

По состоянию на 17 февраля 2022 года Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) опустели на 95,3% от общего объема закачанного туда летом газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно подсчетам в "Газпроме", опираясь на данные Gas Infrastructure Europe, в ПХГ Европы остается менее 5% запасов.

Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21%, или на 8,3 млрд куб. м, меньше прошлогоднего уровня, подчеркивают в российском холдинге. При этом отобрано 95,3% или 44,8 млрд куб. м от объема газа, закачанного в летний сезон.