США облепили полчища мух

На США напали полчища пятнистых мух-фонарщиц. Они заполоняют тротуары, лезут в автомобили, городской транспорт и дома, сыпятся на людей и домашних животных с деревьев. Не кусаются, но уничтожают плодовые деревья и виноградники, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Власти и население тратят сотни миллионов долларов в год на борьбу с крылатыми вредителями, но пока безрезультатно. Мухи плодятся без остановки. Сообщается, что насекомые оккупировали уже 14 штатов на восточном побережье - Пенсильванию, Коннектикут, Делавэр, Индиану, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северную Каролину, Огайо, Род-Айленд, Виргинию и Западную Вирджинию.

Отмечается, что мухи не останавливаются на достигнутом: они продвигаются дальше в поездах и автомобилях - как самостоятельно, так и откладывая яйца. Энтомологи утверждают, этот "подарок" прибыл в Америку из Китая. Насекомые пробрались на американский континент в виде яиц - прилетели или приплыли, прилепившись к стенкам контейнеров из Поднебесной.