В Китае молодоженам будут давать брачный отпуск
В Китае молодоженам будут давать брачный отпуск ради повышения рождаемости в стране, пишет Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным местных СМИ, провинции сами будут устанавливать количество отпускных дней. Например, в Ганьсу и Шаньси молодоженам предоставляют максимальное количество дней отдыха - 30, в то время как в Шанхае супругам положено десять дней отпуска, а в Сычуани три дня.
"Брачный отпуск является одним из эффективных способов повышения уровня рождаемости", - говорится в заявлении.
Как считают специалисты, спад уровня рождаемости в Китае связан с политикой "одного ребенка", действующей в период с 1980 по 2015 год. Кроме того, резкий рост расходов на образование тоже привел к тому, что многие китайцы вообще не захотели иметь детей.
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