В центральной части Италии произошло мощное землетрясение

В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Подземные толчки произошли в 21 км к северу от города Перуджа.