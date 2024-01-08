В Швеции заговорили об участии в возможной войне

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в преддверии завершения процесса вступления страны в НАТО призвал всех сограждан быть готовыми к возможной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с аналогичным призывом выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

"Многие это говорили до меня, но позвольте сказать это с высоты моего положения. Менее завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции может быть война. Я хочу апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, <...> которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, <...> которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?" - заявил Булин, выступая на конференции по национальной безопасности "Народ и оборона".

Министр назвал ситуацию серьезной, и выразил обеспокоенность тем, что перестройка гражданской обороны идет недостаточно быстро.

"Это очень серьезная ситуация, <...> теперь речь идет о переходе от слов и понимания к действию, - прокомментировал Бюден в эфире телеканала TV4. - Мы должны по-настоящему понять, насколько серьезна эта ситуация, и на уровне каждого человека внутренне к этому подготовиться".

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