Армяне оккупировали квартиру россиянки

Из-за армян россиянка с детьми живёт на лестничной площадке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам женщины, она решила помочь с жильем мужчине, армянину, который "сидел в клетке в наручниках". Она узнала о его положении через звонок риелтора, который попросил ее приехать на судебный процесс.

"Ему изменили меру пресечения только тогда, когда я приехала на суд и свидетельствовала о том, что он может находиться в моей квартире на домашнем аресте".

По ее словам, в суде она не подписывала никаких документов. После этого многодетная мать уже не смогла в нее попасть. Ей, вместе с детьми, пришлось спать на лестнице в подъезде.

Однако, деньги от него она получила.

"Сейчас органы нас везут в какое-то убежище, чтобы дети не спали на лестнице..Только я видела, что из квартиры выходит 10 людей армянской национальности, которым я не сдавала квартиру. В квартиру нас не пустили".

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