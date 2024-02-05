Нетаньяху о масштабах потерь ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля разгромила 75% батальонов террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет газета The Times of Israel.

Он уточнил, что военные разбили 18 из 24 батальонов ХАМАС, активно уничтожают систему подземных туннелей и находится на пути к полной победе. Тотальную победу он назвал единственным вариантом для Израиля, поскольку если не достичь этой цели, то атаки со стороны ХАМАС продолжатся.

Израильские военные активизируют наступление на севере сектора Газа, пишет The Times of Israel. Командир одной из бригад Итцик Коэн сообщил, что его подразделение "увеличивает скорость операций и давление на членов ХАМАС", которые остаются на севере анклава.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!