https://news.day.az/world/1655312.html На Ближнем Востоке может появиться коалиция против Ирана
На Ближнем Востоке может появиться коалиция против Ирана
После удара Ирана по территории Израиля на Ближнем Востоке появились предпосылки к созданию антииранского альянса. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание Foreign Affairs.
Как следует из текста, региональная и международная коалиция, которая участвовала в перехвате ракет и беспилотников, выпущенных Ираном по еврейскому государству, показывает потенциал к созданию регионального альянса, который будет направлен против Тегерана.
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