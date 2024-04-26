На Ближнем Востоке может появиться коалиция против Ирана

После удара Ирана по территории Израиля на Ближнем Востоке появились предпосылки к созданию антииранского альянса. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание Foreign Affairs.

Как следует из текста, региональная и международная коалиция, которая участвовала в перехвате ракет и беспилотников, выпущенных Ираном по еврейскому государству, показывает потенциал к созданию регионального альянса, который будет направлен против Тегерана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!