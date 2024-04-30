Парламент Армении отклонил заявление оппозиции по вопросу делимитации и демаркации
Парламент Армении отклонил представленный оппозиционной фракцией "Айастан" проект заявления Национального Собрания о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В документе говорилось о необходимости делимитации и демаркации только после формирования атмосферы доверия, а не сейчас.
Как отметил депутат от фракции "Айастан" Артур Хачатрян, нынешние процессы - фактическая демаркация, установка пограничных столбов - осуществляются незаконно. Комиссия по делимитации не имеет права на принятие решений, так как не наделена подобными полномочиями.
В свою очередь, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Мария Карапетян заявила, что "ни 1 мм территории Армении никому не уступается". А нынешний процесс - это процесс воспроизведения армяно-азербайджанской границы, и на ней могут устанавливаться столбы.
По ее словам, предложение оппозиции принять за основу границы Азербайджана на момент вступления в СНГ в сентябре 1993 года представляет собой отказ от госграницы Армении и вернуться "к логике военных действий".
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