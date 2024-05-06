Армия Израиля начала эвакуацию жителей из Рафаха

Армия обороны Израиля приступила к эвакуации мирного населения из восточных кварталов Рафаха в рамках подготовки к запланированной военной операции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Times of Israel.

По ее данным, военные начали призывать палестинцев покинуть восточные кварталы Рафаха, расположенные недалеко от израильской границы, в преддверии запланированного наступления в районе южной части сектора Газа. Мирным жителям предлагают перебраться в расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, отмечает издание.

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