Чешский производитель взрывчатки получил рекордную прибыль

Чешская государственная компания по производству взрывчатки и боеприпасов Explosia в 2023 году получила рекордную прибыль, что связано с конфликтом в Украине. Со ссылкой на ее председателя правления Мартина Венцла об этом сообщило информационное агентство CTK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Прибыль компании в прошлом году возросла в годовом исчислении на 86 млн крон (около $3,7 млн) и до уплаты налогов составила 284 млн крон (примерно $12,2 млн). Ее торговый оборот увеличился с 1,2 млрд крон (около $52 млн) до 1,42 млрд крон (примерно $61 млн). До 2026 года на развитие производства планируется инвестировать до двух млрд крон (около $86 млн).

"Наибольший спрос, конечно, на порох. Мы также отмечаем чрезвычайный интерес [у заказчиков] к безгильзовым патронам, что связано с войной на Украине. В затронутую войной область мы направили напрямую или косвенно [свою] продукцию, стоимость которой составляет почти пятую часть оборота компании. Продажа взрывчатки не [сильно] отстает [по показателям продаж от реализации] пороха и безгильзовых патронов", - привело агентство слова Венцла.

Между тем рост спроса на продукцию компании связан не только с ситуацией на Украине. Увеличиваются продажи для гражданского сектора экономики. Explosia производит большое количество взрывчатки для использования в строительстве, разработки каменоломен и в других промышленных целях.

Продукция компании поставляется в страны Евросоюза и другие государства. В 2022 году, согласно агентству, 72% выработанной продукции было отправлено на экспорт.

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