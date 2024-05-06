Си Цзиньпин об отношениях Китая и ЕС

Отношения между КНР и Евросоюзом не должны зависеть от третьей стороны или диктоваться извне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отношения Китая и ЕС обладают <...> блестящими перспективами развития. Они не направлены против какой-либо третьей стороны, не должны зависеть от какой-либо третьей стороны или диктоваться извне", - приводит его слова агентство Xinhua.

Си Цзиньпин выразил надежду, что институты ЕС "выработают правильное восприятие Китая и примут позитивную политику в отношении Китая". "Обе стороны должны уважать основные интересы и основные проблемы друг друга, защищать политическую основу своих отношений и поддерживать основные нормы международных отношений", - отметил он.

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