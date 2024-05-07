Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в Рафахе

Израильские военные нанесли удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в восточной части города Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит целенаправленные удары по террористическим целям ХАМАС в восточной части Рафаха на юге сектора Газа. Подробности последуют", - говорится в ее заявлении.

Одновременно канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что военный кабинет страны единогласно принял решение продолжать операцию в Рафахе, "чтобы оказать военное давление на ХАМАС, способствовать освобождению заложников и достижению других целей войны". В канцелярии подчеркнули, что израильская сторона считает неудовлетворительными условия, выдвинутые представителями ХАМАС на переговорах об освобождении удерживаемых в анклаве заложников, но все же направит свою делегацию в Каир, "чтобы использовать возможность достижения соглашения на приемлемых для Израиля условиях".

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