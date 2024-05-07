Во Франции в 4 раза увеличилась ненависть к евреям

Число случаев проявления антисемитизма во Франции в первом квартале 2024 года стало в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, выступая на заседании Cовета еврейских организаций Франции (CRIF)

"За первые три месяца текущего года во Франции было зафиксировано 366 случаев проявления антисемитизма, это на 300% больше чем за первые три месяца прошлого года", - сказал Атталь, речь которого транслировалось на странице французского правительства в X (ранее Twitter).

Глава кабмина отметил, что "евреи во Франции составляют около 1% населения, однако 60% случаев проявления религиозной нетерпимости - это акты антисемитизма".

Ранее МВД республики указало, что если в 2022 году по всей стране было зарегистрировано 436 антисемитских проявления, то в 2023 годы их было выявлено около 1,7 тыс. При этом взрывной рост начался после 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАС совершили нападение на Израиль.

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