В США рассказали, как готовятся к конфликту с Китаем

Пентагон намерен увеличить финансирование производства американских барражирующих боеприпасов Switchblade 600 на фоне подготовки "к возможному конфликту с Китаем".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Беспилотник для уничтожения танков... получит значительную поддержку - в рамках ускоренных усилий Пентагона по подготовке к возможному конфликту с Китаем", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Switchblade 600 - это недорогостоящее автономное оружие, которое Пентагон "публично финансирует" в рамках своей программы Replicator, которая направлена на развертывание новых систем к августу 2025 года, "чтобы помочь США противостоять китайскому потенциалу".

Противотанковые беспилотники производятся компанией AeroVironment Inc в Вирджинии. Как пишет агентство, конгресс одобрил выделение $500 млн на развитие программы Replicator в этом финансовом году, и Пентагон запросил такую же сумму на новый финансовый год, начинающийся 1 октября.

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