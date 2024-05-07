В Германии хотят поставить на учет всех пригодных к службе граждан

Армии Германии необходимо предоставить возможность поставить на учет всех годных к военной службе граждан страны. С таким заявлением в рамках дебатов на немецком канале ARD выступил глава союза военнослужащих ФРГ, полковник Андре Вюстер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В вопросе комплектования личного состава нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва", - подчеркнул он.

Он обратил внимание слушателей на то, что бундесвер должен получить от правительства право собирать данные обо всех пригодных к службе с целью их оперативного информирования о военной службе. Вюстер считает, что всеобщий призыв в вооруженные силы имеет множество преимуществ, кроме того, в сложившейся международно-политической ситуации есть, по его мнению, веское обоснование для возвращения к призывной армии.

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