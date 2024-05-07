Католикос Гарегин II "кинул" Армению

Католикос армян Гарегин II организовал в Армении преступную схему по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Как передает Day.Az, об этом собщают армянские СМИ.

Местные издания отмечают, что Эчмиадзин зарабатывает большие суммы на продаже свечей, которые не облагаются налогом, при этом свечной бизнес является серьезным ресурсом отмывания денег.

С 2018 года действующие власти предлагали церкви разные механизмы, которыми можно было бы вести налоговый учет продажи свечей, при этом государство одновременно помогало бы церкви, чтобы это не повлияло на ее нормальную деятельность. Целью предложения государства было не само налогообложение, а предотвращение теневой деятельности и борьба с отмыванием денег. Церковь неоднократно обсуждала эти предложения с правительством и каждый раз отвергала их. И вдруг, внезапно, церковь перестала беспокоиться по этому поводу.

Долгое время импорт свечей в Армению оформлялся как ввоз благотворительности, что было санкционировано правительством. Однако в последнее время Католикос Гарегин II придумал интересный механизм, которым через своего брата можно "кидать" государство. Посредством этого механизма Архиепископ Езрас стал ввозить в Армению свечи из России и оформлять это как пожертвование церкви. А в таком случае фиксируется, что свечи якобы уже облагались налогом на территории страны - члена ЕАЭС и, следовательно, не подлежат налогообложению в Армении.

С помощью такой схемы армянская церковь обошла необходимость уплачивать налоги в Армении. И это еще один эпизод в противостоянии армянской церкви и правительства страны.

Напомним, что в последние дни армянская церковь выступила в качестве де-факто организатора протестов против армянского правительства. Армянское духовенство манипулирует вгзлядами радикально настроенной группы армян, для создания фона протестного движения в стране.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!