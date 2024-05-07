Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Путин принес присягу народу. Зорькин передал Путину символы президентской власти, в том числе президентский знак - золотой Георгиевский крест с изображением герба РФ и девиза "Польза, честь и слава" на золотой цепи.

Это уже пятый срок Путина на посту главы государства. Два его первых срока продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до 6 лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года, второй - с 2018 года. После внесения изменений в основной закон в 2020 году он смог баллотироваться на выборах в 2024 году, которые выиграл с рекордным результатом - 87,28% голосов.

Начавшийся срок полномочий Путина завершится 7 мая 2030 года.

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