https://news.day.az/world/1662832.html Украина получила четвертую систему IRIS-T от ФРГ - СМИ
Украина получила четвертую систему IRIS-T от ФРГ - СМИ
Вооруженные силы Украины получили от Германии четвертую по счету систему ПВО IRIS-T.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналу Der Spiegel сообщили источники.
Других подробностей не сообщается.
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.
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