У Парижа требуют вернуть деньги за билеты на открытие Олимпиады

Зритель Жан-Кристоф Сезнек потребовал вернуть ему деньги за билет на церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Как сообщает Day.Az, его слова приводит Ouest France.

"Я ничего не видел: лишь проплывающие вдалеке лодки. Не видел танцоров или выступлений. Кажется, это был огромный обман", - заявил Сезнек.

По словам зрителя, он не оценил мероприятие, поскольку потратил €1600 на билет, но в итоге смотрел церемонию на экранах.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что церемония открытия летних Олимпийских игр - 2024 подчеркнула, что Франция - свободная страна. Также он назвал мероприятие искусством.

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