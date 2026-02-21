В Бангкоке тайская полиция устроила необычную операцию

В Бангкоке тайская полиция устроила необычную операцию, замаскировавшись в костюмы драконов, чтобы задержать вора, подозреваемого в краже буддийских артефактов.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.

33-летний подозреваемый обвиняется в краже нескольких ценных буддийских предметов, включая две 12-дюймовые статуи Будды, из дома высокопоставленного военного. Полиция оценила украденные артефакты в 2 миллиона батов (64 000 долларов США).