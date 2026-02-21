Пробег медведицы с медвежатами стал вирусным в соцсетях

На горнолыжном курорте Northstar California Resort в Калифорнии медведица с медвежатами устроила пробег через трассу.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры завирусились в американском и европейском сегменте соцсетей.