Пробег медведицы с медвежатами стал вирусным в соцсетях - ВИДЕО
На горнолыжном курорте Northstar California Resort в Калифорнии медведица с медвежатами устроила пробег через трассу.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры завирусились в американском и европейском сегменте соцсетей.
