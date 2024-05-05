Toyota превратила кроссовер Crown в стильный кабриолет

Компания Toyota превратила кроссовер Crown в необычный кабриолет. К 100-летию Японской ассоциации сумо Toyota представила парадный кабриолет для сумоистов, созданный на базе флагманского кроссовера Toyota Century. Единственный в своём роде автомобиль дебютировал в начале 2024 года, а спустя месяц кроссовер-кабриолет Toyota Century получил собрата, в основу которого лёг ещё один кроссовер - на сей раз Toyota Crown последнего поколения. Ожидалось, что именно этот автомобиль и получат сумоисты, но в итоге для них сделали более дорогую модель, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новый кабриолет до поясной линии повторяет базовую модель, но верх полностью новый - удалены крыша и стойки кузова, и, хотя кабриолет и сохранил четыре двери, они стали безрамочными.

Сзади появилась специальная чёрная отделка, компенсирующая отсутствие заднего стекла. Отмечено, что создание кабриолета потребовало выпуска множества деталей в единственном экземпляре, которые печатались на 3D-принтере.

О технических характеристиках модели не сообщается, так что наиболее вероятным вариантом является сохранение неизменной силовой установки базового кроссовера. В таком случае кабриолет Toyota Crown оснащён гибридной силовой установкой на базе 2,4-литрового бензинового турбомотора и пары электродвигателей, обеспечивающих в комплектации Crown Crossover RS мощность 350 лошадиных сил.

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