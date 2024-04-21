Гоночная машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях

Гоночная машина вылетела за пределы трассы и въехала в толпу зрителей во время гонок Fox Hill Super Cross 2024 в Шри-Ланке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, инцидент произошел в городе Дияталава. Отмечается, водитель автомобиля не справился с управлением. По предварительным данным, авария привела к семи жертвам, еще 20 человек были госпитализированы с травмами. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

Fox Hill Super Cross проводятся на территории бывшего военного гарнизона по пересеченной местности. В этом году количество зрителей оценивают в 100 тысяч человек.

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