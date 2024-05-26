https://news.day.az/world/1663188.html Названы даты визита делегации США на Тайвань
Названы даты визита делегации США на Тайвань
Делегация конгресса Соединенных Штатов посетит Тайвань 26-30 мая. Как передает Day.Az, об этом сообщил Американский институт на Тайване (AIT).
Отмечается, что делегацию возглавит председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. Всего в делегацию войдут шесть представителей конгресса.
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