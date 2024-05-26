Названы даты визита делегации США на Тайвань

Делегация конгресса Соединенных Штатов посетит Тайвань 26-30 мая. Как передает Day.Az, об этом сообщил Американский институт на Тайване (AIT).

Отмечается, что делегацию возглавит председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. Всего в делегацию войдут шесть представителей конгресса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!