США и Израиль отмечают прогресс в вопросе переговоров по удерживаемым ХАМАС заложникам

Израиль и Соединенные Штаты отмечают прогресс в вопросе возобновления переговоров об освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, на прошедшей в пятницу в Париже встрече директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, глава израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа и премьер-министр - глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани "достигли прогресса по вопросу возможного возобновления переговоров по заложникам". Источники Axios отмечают, что глава "Моссад" изложил участникам встречи "основные пункты обновленной израильской позиции", но не передавал им письменных предложений по сделке с ХАМАС.

Как пишет портал со ссылкой на неназванного израильского чиновника, по завершении встречи было решено, что в течение следующей недели переговоры на основе новых предложений будут возобновлены под руководством египетских и катарских посредников при активном участии США. При этом источник портала из числа официальных лиц США признал, что, несмотря на прогресс, "дата нового раунда переговоров пока не определена". Представитель ХАМАС, слова которого приводит Axios, подчеркнул, что переговоры не возобновятся, пока Израиль не прекратит военные действия в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются до сих пор.

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