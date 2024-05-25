Длинный нос Грега Фергюса надышался армянской дезинформации

Автор: Мехти Ахмедзаде

Спикер Палаты представителей Канады Грег Фергюс и посол Республики Армения в Канаде Анаит Арутюнян устроили цирковое представление, совместно организовав фотовыставку "Нагорный Карабах.- Армянское наследие под угрозой". Уже смешно, ведь общеизвестно, что нет никакого "Нагорного Карабаха", а есть Карабахский экономический район Азербайджана, который был освобожден от армянской оккупации. Но на эту оккупацию в Париже любят глаза закрывать.

В ходе бестолкового мероприятия стороны обменялись любезностями о "плодотворном сотрудничестве". Посол Арутюнян пролила крокодильи слезы, что Азербайджан якобы уничтожает все следы присутствия "коренных" армян в Карабахе, присваивает и оскверняет армянское культурное и религиозное наследие.

Если нам не изменяет память (а она там точно не изменяет) все было с точностью да наоборот, ведь в Карабахе десятилетиями уничтожались следы присутствия коренных азербайджанцев. Напомним, что во время первой войны, более миллиона наших граждан стали беженцами. Кроме того, все эти земли были арменизированы - везде были установлены хачкары, албанские церкви переименованы в армянски. Также были осквернены мечети, уничтожены кладбища, дома и даже города. Агдам - ярчайший пример армянского вандализма и культурного геноцида.

Учитывая исторические и неопровержимые факты о том, что армяне были заселены тут после азербайджанцев, возникает вопрос - о каком армянском, а тем более "коренном" наследии может идти речь?

Арутюнян также рассказала о "системной политике Азербайджана по уничтожению почти 99 процентов армянского исторического и культурного наследия в Нахчыване". Хотелось бы спросить ее про историческое и культурное наследие Западного Азербайджана, Иревана. Но такую параллель Анаит скорее всего не вытерпит. Скажет "ой все" и скроется за горизонт.

Фергюс, кстати, тоже не вспомнил ничего правдивого. Не задал вопрос про Ходжалы, про уничтоженный Агдам, мечети, кладбища, про азербайджанских беженцев. Однако, не забыл подчеркнуть важность сохранения "армянского культурного" наследия Карабаха и он придал большое значение непосредственным усилиям и ответственности международного сообщества в этом направлении. Он отметил недопустимость разрушения и осквернения многовекового "армянского наследия" в Карабахе и подчеркнул важность борьбы с предотвращением подобных действий, поскольку эти памятники являются частью всемирного наследия.

А не хочет ли Фергюс поговорить о том, что было уничтожено и присвоено армянами? Если у него пробелы в памяти и, если он не знает, не хватает ума открыть Интернет, проверить факты, то может быть канадскому спикеру лучше было заняться вопросами культурного наследия канадских эскимосов, а не совать свой длинный нос в вопросы, которые его не касаются, тем более делать односторонние заявления основанные на армянской дезинформации?

Правящая в Канаде Либеральная партия и ее дипломаты во главе с Премьер-Министром Д. Трюдо всегда отличалась особой симпатией к Армении, которая истекает из детских воспоминаний нынешнего главы канадского правительства, посетившего Советскую Армению вместе с отцом в далёких 80-ых годах, где их потчевали армянским бренди (слово коньяк больше не относится к этому продукту, в силу взятых армянским правительством на себя обязательств) и другими яствами под заимствованную азербайджанскую музыку. Эта стародавняя "любовь" канадского премьера передалась и другим членам правительства, которые на перебой соревнуются в выражении поддержки Армении и "братскому" армянскому народу.

Канада, которая более 30 лет закрывала глаза на армянскую оккупацию более 20% процентов территории Азербайджана и изгнание оттуда почти 1 миллиона азербайджанцев, отговариваясь тем, что находится далеко и, мол, конфликт нужно решать в ходе переговоров, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вдруг с началом Второй Карабахской Войны воспылала особым интересом к этому региону и бросилась на защиту "жертвы агрессии"- Армении, не обращая внимания на то, что все боевые действия велись на суверенной территории Азербайджана, признанной, в том числе и Канадой. Особенно страна изощряется в своих односторонних проармянских заявлениях, делая акценты на неких гуманитарных аспектах конфликта, но упоминая в них лишь армянское население Карабаха, как бы не замечая, что жертвами боевых действий стали мирные жители азербайджанских городов Барда, Гянджа, Нафталан и других населенных пунктов, расположенных вдалеке от линии фронта. А теперь проводятся фейковые выставки.

Канадская дипломатия, которая часто гордится своей показной беспристрастностью, открыто став на сторону Армении, пытается взять эту страну под свое крылышко и готова для этого наплевать на все принципы международного права, под прикрытием обеспечения неких "гуманитарных нужд". При этом, канадская сторона делает вид, что не знает о предложениях азербайджанских властей, которые напрочь отвергнуты Ереваном.

Канадским политикам следовало бы внимательно и беспристрастно изучать информацию из Азербайджана, чтобы делать правильные выводы, а не становиться предметом для насмешек. Ярая проармянская позиция Канады, построенная на необъективной и недостоверной информации, ввиду отсутствия канадского дипломатического представительства в Азербайджане, не способствует тому, чтобы эта страна могла бы давать объективную оценку ситуации в регионе.