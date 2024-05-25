«Мы хотим справедливого распределения богатства, пусть Макрон признает легитимность канаков»

БританскаягазетаGuardian подготовила репортаж из Новой Каледонии.

Day.Az предоставляет репортаж.

"Я не знаю, почему наша судьба обсуждается людьми, которые здесь не живут".

52-летний местный канак Майк рассказывает с блокпоста, установленного на дороге к северу от столицы Новой Каледонии за несколько часов до прибытия президента Франции в Тихоокеанский регион, охваченный протестами.

Протесты, начавшиеся 13 мая, были вызваны предложенными французским парламентом реформами голосования. Грабежи, поджоги и столкновения привели к гибели семи человек, сотням ранений и разрушениям. Беспорядки происходят на фоне глубокой обеспокоенности по поводу неравенства и давнего стремления Новой Каледонии к независимости от Франции. По словам Майка, к голосам местных канаков никто не прислушивается.





Леле, 41-летняя активистка, не связанная с политической партией, очень активна в социальных сетях и показывает миру, что происходит в Новой Каледонии.

"Канаки хотят справедливого распределения богатства. Мы хотим, чтобы Макрон признал нашу легитимность", - говорит Леле.

Хотя многие канаки не оправдывают насилие на острове, но понимают гнев разочарованной молодежи.

Первостепенным вопросом для президента Франции был предложенный законопроект об избирательной реформе, но на территории острова существует глубокое неравенство; согласно переписи 2019 года, уровень бедности среди коренных жителей, самой большой общины, составляет 32,5%, а среди неканаков - 9%.



Эти различия отчетливо видны в статистике образования и занятости. Только 8% канаков имеют высшее образование, а 46% не имеют аттестата о среднем образовании. Между тем, перепись 2019 года показывает, что 54% людей европейского происхождения имеют университетское образование, а среди людей смешанного происхождения этот показатель упал до 24%.

Независимость Новой Каледонии остается спорным вопросом.

На референдумах, проведенных в период с 2018 по 2021 год, большинство избирателей предпочли, чтобы Новая Каледония оставалась частью Франции, вместо того, чтобы поддержать независимость. Движение за независимость отклонило результаты последнего референдума, который они бойкотировали, сославшись на то, что последний референдум в 2021 году был проведен в самый разгар пандемии коронавируса. Движение призвало канаков не участвовать в голосовании, утверждая, что из-за ковида кампания за независимость стала невозможной.

Три референдума были проведены на основе Нумейского соглашения, заключенного с Францией в 1998 году, и этот процесс завершился третьим референдумом в 2021 году. Референдум о независимости, проведенный в 1987 году, также провалился.

Тем не менее, в Новой Каледонии канакский народ продолжает борьбу за независимость.

"Макрона можно приветствовать, но он не наш президент", - заявляет 21-летний Аксель.

Аксель говорит о беспорядках в регионе, о борьбе протестующих, которая началась 30 лет назад.

"Те, кто уважает канакский народ, могут жить с нами в мире, - говорит другой 51-летний протестующий канак, - пока нет независимости, не будет безопасности".

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