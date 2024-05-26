Раздвоение личности Оливье Декотиньи

Автор: Мехти Ахмедзаде

В последнее время между Азербайджаном и Францией наблюдается определенный, скажем так, холод и понятно почему - Париж открыто встал на сторону Еревана в процессе постконфликтной нормализации и сделал все возможное, чтобы испортить отношения с Баку. Политики этой европейской страны, которая запятнала свою репутацию и политикой неоколониализма, постоянно выступают против нашей страны, выдвигая абсурдные обвинения. Как говорится, лишь бы что-то сказать, чтобы армянство хлопало в ладоши - "французы нам помогут". Ну-ну...

После долгой откровенной вражды со стороны Франции, произошло нечто неожиданное - ее посол в нашей стране, которая тоже отличилась любовью к армянскому коньяку, посетила освобожденный Лачын.

"Это мой первый визит в Лачын. Сегодня проходит мероприятие, посвященное COP29, и я думаю, что это хорошая возможность узнать больше о приоритетах председательства Азербайджана в COP29. Поездка позволила нам получить больше информации о восстановлении этого региона в рамках проектов возобновляемых источников энергии, туризма и сельского хозяйства. В Лачыне нет таких разрушений, как в Агдаме и других регионах, и мне было интересно увидеть, каких успехов удалось достичь после начала здесь реставрационных работ. Президент COP29 совершил визит в Париж неделю назад. "COP29 - это глобальное событие, и мы должны поддержать его успехи ради будущего мира и наших детей", - сказала Анн Буайон.

А еще вчера мы слышали претензии Парижа о том, что Азербайджан мало того что "выселил бедных беззащитных армян", так еще и якобы мешает миру в Новой Каледонии.

В общем, отрадно видеть такие положительные заявления, но это ничего толком не меняет, ибо мы знаем о как работает французское двуличие. И, как вы догадались, оно проявилось. Причем через день.

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи дал интервью местному СМИ, где тоже сделал ряд вроде положительных заявлений про Алматинскую декларацию, делимитацию границ, рассказал о том, что азербайджанские села нужно возвращать и т.д. Но потом, чтобы резко не напрягать армян и не настраивать их против себя, решил ляпнуть пару злобных слов про Азербайджан, чтобы местная публика порадовалась. Особенно на фоне визита Буайон в Лачын.

Так вот, Декотиньи решил вспомнить про некую "оккупацию" Армении.

"Делимитация должна произойти на всей границе между Арменией и Азербайджаном. Это также означает, что Азербайджан должен отвести свои войска, которые оккупируют позиции на суверенной территории Армении, на больших участках суверенной территории Армении. Мы об этом заботимся. И что мы ждем от Азербайджана? Французский премьер-министр господин Габриэль Атталь очень ясно сказал об этом 20 марта: это примерно 200 квадратных километров, которые оккупированы Азербайджаном. Армения отметила это, что при разграничении это двусторонний процесс. Азербайджан должен сделать свой шаг.

Азербайджан ответил, что у него нет места куда идти, поскольку он не оккупировал никакой территории. Как мы поступаем, когда мы сталкиваемся с противником, который вызывает больше недоверия, чем что-то еще? [В этом случае] Мы выражаем свое несогласие с этим. Я сам посетил, не границу, а линию военного противостояния, именно потому, что это линия, на нескольких участках, сейчас она находится на армянской территории. Я думаю, например, о регионе Джермук, где есть значительные участки, которые оккупированы азербайджанскими силами. И наш премьер-министр напомнил об этом, международное право четко говорит, что Азербайджан должен отступить", - твердил посол.

Во-первых, стоит отметить, что Азербайджан никому ничего не должен и не раз протягивал Армении руку мира. Мы не виноваты, что Ереван постоянно кусал эту руку. В конце чаша терпения была переполнена и конфликт был решен военным путем, после чего Баку открыто заявил, что пора двигаться вперед и подписывать мирный договор для устойчивого мира. Если кто-то и должен кому-то, так это Армения Азербайджану (репарации). Во-вторых, говоря 150-й раз, что Азербайджан якобы "оккупировал" территории Армении, это не станет явью. Посол Франции в Армении делает провокационные заявления и продолжает повторять как попугай необоснованные обвинения армянской стороны.

Но любителю армянского коньяка стоит вспомнить, что если не было демаркации и делимитации между двумя государствами, линия границы является условной согласно международному праву, которым так любит козырять этот французский дипломат. В таком случае применять слово "оккупация" неприемлемо. Абсолютно ясно у Декотиньи не хватит смелости признать факта оккупации 20% территорий Азербайджана со стороны Армении на протяжение 30 лет. Поэтому стоит помалкивать в целом, а не пытаться показать себя "колыбелью европейской демократии", особенно на фоне того, что происходит в Новой Каледонии. Макрон, напомним, уже намерен ввести войска.

Как видим, у французских послов существуют двойные стандарты морали - для сестер армян одна, а для чужих азербайджанцев другая. Односторонние заявления не способствуют достижению мира между, а наоборот разжигают вновь давно затухший конфликт. Впрочем, ничего другого и не ожидалось от французского посла. Наверное у него раздвоение личности - с одной стороны вроде понимает, что без установления линии границы никакие претензии не принимаются, а с другой стороны отрабатывает дары коньячной дипломатии.