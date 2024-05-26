В Ереване началась акция с требованием отставки Пашиняна

На площади Республики в Ереване начался митинг под руководством лидер движения "Тавуш во имя Родины", архиепископа Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, перед митингом представители молодежи совершили шествие по улицам Еревана, а затем пришли на площадь Республики.

Митинг проводится с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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