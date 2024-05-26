ХАМАС не пойдет на переговоры, пока продолжается военная операция Израиля

Представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что оно не вернется к переговорам по вопросу с заложниками до тех пор, пока армия Израиля продолжает боевые действия на территории сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Axios.

"Представитель ХАМАС развеял оптимизм и заявил, что движение не возобновит переговоры по сделке с заложниками, пока Израиль продолжает войну в секторе Газа", - говорится в сообщении портала.

Агентство Reuters сообщало, что переговоры между Израилем и ХАМАС по вопросу освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, должны начаться на будущей неделе. Решение об этом было принято после встречи главы израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа с руководителем ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Военный кабинет Израиля поручил вернуться к переговорам по обмену заложников, захваченных движением ХАМАС в октябре 2023 года, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

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