В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянская диаспора "кинула" Макрона.

Day.Az представляет публикацию:

Президент Франции получил возможность на собственной шкуре узнать, что такое армянская благодарность. Сопредседатель совета армянских организаций Франции Мурад Папазян заявил в Ереване, что власти Армении должны пересмотреть свои отношения с РФ и вернуться к союзу с Москвой.

Папазян заявил, что Париж, если что, войска в Армению не пошлет, и мол поэтому Еревану надо восстанавливать союз с РФ - ведь Армения, по его словам, окружена врагами. Шокированные журналисты спросили у Папазяна - гражданина Франции, между прочим - как он говорит такое, ведь позиция Запада и Франции по поводу РФ известна. На это Папазян отшутился, мол он вырос "в демократической стране" и не ему Москву судить.

Слова Папазяна, сказанные им в Ереване после встречи с Багратом Галстаняном, очень многое иллюстрируют. Он показал, насколько диаспора готова пренебречь вообще всем ради своих личных целей - в данном случае, ради перехвата власти в Армении у Пашиняна.

Отдельный вопрос хочется по этому поводу задать французскому президенту Макрону и его команде. Это вот ради них вы рвали пятую точку, Эмманюэль? Ради них вы отбросили отношения с Азербайджаном на пару десятилетий назад, ради вот этих вот армянских организаций вы поставили крест на десятках проектов, которые могли получить в Азербайджане французские компании? Ради чего, ради их голосов?

Ну так, в следующий раз они могут вам много чего пообещать, а в последний момент кинуться в объятия того кандидата, на которого укажет Москва. Тем более что Макрон для РФ - далеко не лучший выбор, а сопредседатель всей армянской диаспоры во Франции открыто топит за Россию наперекор политике Парижа.

Один раз армяне Макрона уже кинули. Кто гарантирует, что не будет второго, третьего, четвертого раза? Еще один повод Макрону взять - и задуматься наконец о том, куда он ведет себя и свою страну.

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