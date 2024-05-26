Ереванскую тюрьму ждёт пополнение!

Автор: Байрам Эльшадов

Политическая ситуация в Армении становится все более напряженной. Баграт Галстанян, священник-коррупционер и главное лицо протестного движения, пошел ва-банк и двигается в сторону правительственных дач пользуясь тем, что Пашинян в регионе наводнения. Судя по всему, это приведет к тому, что в Ереванской тюрьме получат прописку новые и широко известные личности.

Сложность ситуации продиктована тем, что возможна кровавая развязка противостояния между демонстрантами и силами правопорядка. Судя по всему, ближайшие часы будут решающими так как Галстанян объявил о том, что обратился к армянскому католикосу с просьбой снять с него управления епархией. Другими словами, он становится светским лицом отказавшись от религиозной деятельности.

Все это может закончиться очень плохо и даже трагически. Галстанян уже успел объявить о том, что утром начнется кампания гражданского неповиновения. Учитывая то, что армянская церковь фактически стала катализатором внутреннего конфликта, у Пашиняна и сил правопорядка не останется вариантов кроме силового подавления путча.

Не стоит забывать, что все эти события происходят на фоне наводнений, которые застали врасплох Армению. Учитывая природные бедствия, Галстанян выбрал для реализации своих планов максимально сложный момент. Ведь правительство занято ликвидацией последствий вышеуказанного наводнения.

Это показывает, что Галстанян решил ускорить события, так как считает, что время работает против него.

Наверняка про таком раскладе Галстанян окажется в прохладной камере вместе со своими друзьями бывшими президентами и военными преступниками Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном и радикальным оппозиционером Ишханом Сагалетяном.

Интересно как отреагируют на западе на все эти события. Скорее всего, радетели новоявленной "Армянской демократии" на Западе будут молчать и делать вид, что ничего не произошло. Ведь это не будет вписываться в их нарратив о "бастионе демократии" в лице Армении на Южном Кавказе.