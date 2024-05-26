Эффективно организуется досуг военнослужащих Азербайджанской армии - ФОТО
В целях повышения морально-психологического состояния личного состава в воинских частях Азербайджанской армии проводятся различные мероприятия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, сотрудники Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона организовали культурно-массовые мероприятия в воинских частях с целью положительного влияния на морально-психологическое состояние личного состава, повышения морального духа и эффективной организации досуга.
Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал государственный гимн.
Военнослужащим была представлена патриотическая концертная программа.
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