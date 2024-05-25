Стало ясно, почему РФ отозвала своего посла из Армении

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, почему Россия отозвала своего посла из Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Москва недавно отозвала для консультаций своего посла в Армении. Причины - по крайней мере настоящие - не раскрывались, но похоже, что повод для отзыва все-таки был найден.

Дело в том, что Армения поддержала Эстонию в ее территориальном споре с Россией.

Причину раскрывает публикация главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна в Твиттер (Х) по итогам разговора с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, который состоялся 24 мая.

"Поговорил с моим хорошим другом и коллегой Араратом Мирзояном, который выразил поддержку Армении нашему вчерашнему приграничному инциденту.

Наше основное внимание было сосредоточено на ситуации на Южном Кавказе и на том, что могут сделать Эстония и ЕС, чтобы поддержать движение ситуации в правильном направлении", - написал он.

В МИД Армении на запросы армянских СМИ воздержались от комментариев к заявлению главы МИД Эстонии о поддержке Еревана позиции Таллинна в инциденте с РФ.

Речь идет о споре РФ и Эстонии в связи с буями на пограничной реке Нарве. 23 мая российские пограничники были обвинены эстонскими коллегами в том, что они сняли буи на реке Нарва, разделяющей две страны. Ранее на этой неделе Минобороны России выступило с предложением по расширению территориальных вод в Балтийском море.

Ереван затевает крайне опасную игру. Территориальные вопросы - больная тема, как для Москвы, так и для самой Армении. Ответ из РФ вряд ли заставит себя долго ждать.

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