Утвержден протокол Международной программы «Шуша – Молодёжная столица ОИС 2024»

Утвержден "Протокол обязательств о проведении Международной программы "Шуша - Молодёжная столица ОИС 2024", которая была подписана 28 марта в Баку между министерством молодёжи и спорта Азербайджанской Республики и Молодёжным форумом исламского сотрудничества (МФИС) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.