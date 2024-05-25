https://news.day.az/officialchronicle/1663055.html Утвержден протокол Международной программы «Шуша – Молодёжная столица ОИС 2024» - Указ
Утвержден протокол Международной программы «Шуша – Молодёжная столица ОИС 2024» - Указ
Утвержден "Протокол обязательств о проведении Международной программы "Шуша - Молодёжная столица ОИС 2024", которая была подписана 28 марта в Баку между министерством молодёжи и спорта Азербайджанской Республики и Молодёжным форумом исламского сотрудничества (МФИС) Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Новость обновляется
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре