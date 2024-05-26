Чем старинная часть Баку – Ичеришехер - привлекла инопланетян

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" при содействии министерства науки и образования Азербайджана и NG Creators Club состоялось подведение итогов очередного литературного конкурса на лучшее эссе по мотивам рассказа "Формула невозможного" известного бакинца, писателя-фантаста Евгения Войскунского, сообщает Day.Az.

Писатель Евгений Войскунский стоял у истоков формирования научно-фантастической литературной школы города Баку в 60-е годы и являлся председателем комиссии по научной фантастике Союза писателей Азербайджана. Рассказ "Формула невозможного" был написан в соавторстве с Исаем Лукодьяновым. В произведении повествуется о том, что в полном соответствии с инструкцией корабль землян "Юрий Гагарин" совершил аварийную посадку на этой планете. Два космонавта, Резницкий и Новиков, сели в вездеход и отправились собирать первичные данные, но вскоре оказались в плену, в загоне с гравитационной оградой, жизнь внутри которого поддерживает счетно-управляющая машина...

Директор Центра Анна Ибрагимбекова отметила значимость конкурса, посвященного наследию писателей-фантастов города Баку, целью которого является формирование познавательной мотивации, творческого мышления среди школьников, студентов, преподавателей и специалистов. Первое состязание среди школьников состоялось в 2022 году, где школьники представили свои работы членам жюри по мотивам фантастического рассказа Максуда Ибрагимбекова "Занятое место".

С видеообращением по итогам состязания к гостям обратились члены Международного жюри конкурса, член Союза писателей, известный писатель-фантаст, бакинец Павел Амнуэль.

В состав жюри вошли - директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова, член Союза фотографов Азербайджана Анна Ибрагимбекова (председатель), член Союза писателей, руководитель отдела мировой литературы Института литературы НАНА Гюляр Абдуллабекова, председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Любовь Якунина, член Союза писателей, главный редактор журнала "Русский язык и литература" Флора Наджи, член Союза писателей, главный редактор журнала "Мир литературы" Эльмар Шейхзаде, член Союза писателей, писатель-фантаст Александр Хакимов, член Союза фотографов, арт-директор Рустам Гусейнов, директор NG Creators Club Натиг Алиев.

Участникам конкурса, учащимся средней школы номер 1 города Баку, выпускником которой являлся знаменитый писатель, были вручены дипломы и сертификаты за активное участие в состязании.

Обладателями дипломов стали Камилла Фатуллаева, Нигяр Мамедова и Тамерлан Ибадуллаев (преподаватель - Хатира Гулиева).

Гостям были представлены снимки участников о местах возможного приземления пришельцев из "Формулы невозможного" в Ичеришехер и встрече с героями фантастического рассказа Максуда Ибрагимбекова "Занятое место". Также продемонстрирована авторская версия на заданную Анной Ибрагимбековой тему.

В завершение мероприятия были представлены положение и условия намеченного на начало нового учебного года очередного конкурса на лучшее эссе по мотивам произведения писателя-фантаста, ученого-астрофизика, бакинца Павла Амнуэля, 80-летний юбилей которого был недавно отмечен Республиканским Центром развития детей и молодежи в TUSI-BOHM Planetarium.

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