Автор: Байрам Эльшадов

День рождения Рубена Варданяна, бывшего коррумпированного миллиардера и сепаратиста, ныне отбывающего справедливое наказание, становится инструментом во внутреннем конфликте в Армении. Во время служения в одном из монастырей, духовенство помолилось за преступника, что указывает на весьма интересные изменения в политической жизни Армении. Но что может дать церкви уголовник Варданян кроме денег?

Можно много рассуждать о гибкости морали армянской церкви, которая так усердно пытается угодить Варданяну, преступления которого давно известны и не подлежат сомнению. Но армянская церковь всегда показывала себя как деструктивный элемент, в том, что касается политических изменений.

Более интересно рассмотреть то, что молитвы за Варданяна являются знаком и попыткой корректировки стратегии. В то время как армянская церковь пытается заявить о себе, как о серьезной политической силе устраивая демонстрации в стране, перед духовенством возникла проблема привлечения общества на свою сторону. Акции священника-коррупционера Баграта Галстаняна не демонстрируют серьезный уровень поддержки среди населения.

Учитывая вышеизложенное, для армянской церкви критически важно сделать все необходимое, чтобы заручиться поддержкой более широких слоев населения. Учитывая весьма ограниченные возможности церкви, духовенство пытается использовать все рычаги, которые считает доступными.

В сложившейся ситуации деньги Варданяна являются тем, в чем заинтересована церковь. С точки зрения духовенства, финансовые возможности уголовника, отбывающего наказание, могут позволить им продолжить борьбу и заручиться поддержкой внутри страны.

Конечно, попытка использовать день рождения Варданяна, как повод, является глупой, так как это не тот человек, который заставит людей выйти на улицы и протестовать. Более того, судя по происходящему в Армении, политическое движение духовенства не пользуется авторитетом и поддерживается на жизнеобеспечении благодаря антиправительственной пропаганде. Деньги Варданяна в этом деле не сильно помогут армянскому духовенству.

Но стоит также отметить, что люди уголовника Варданяна пользуются каждой возможностью, в надежде на то, что это поможет их хозяину. Только вот пора бы им уже понять, что Варданян не сможет ничего, а сотрудничество с ним является черным пятном.

А действия армянского духовенства показывают, что армянская церковь находится в отчаянии и не знает как спасти свои политические амбиции и надежды.