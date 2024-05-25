Всемирное признание, пик мощи государства: плоды стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Это будет первый в новейшей истории Азербайджана День независимости, который будет отмечаться на всей территории нашей страны. Всего каки-то пять лет назад сложно было представить, что этот праздник азербайджанцы смогут отметить в Шуше. Колыбель азербайджанской культуры была тогда оккупирована со стороны Армении. Как и Лачин, Кельбаджар, Физули, Агдам. Вынужденные переселенцы из этих уголков страны более четверти века жили мечтами о возвращении на свою землю.

И вот, в результате 44-дневной войны, большая часть временно оккупированных территорий Азербайджана была освобождена. Произошло это благодаря реализации стратегии Президента Ильхама Алиева и вопреки всем препятствиям, которые чинили нам ведущие мировые и региональные державы, заинтересованные в том, чтобы армяно-азербайджанский конфликт был вечным. В первую очередь, конечно же, фиаско потерпела макроновская Франция с ее любовью к "сестре", как в Париже называют Армению.

Эта "сестра" Франции, замечу, не поняла уроков 44-дневной войны и продолжала финансировать и вооружать карабахскую хунту, под контролем которой оставались Ханкенди, Ходжалы и ряд иных территорий Карабахского экономического региона нашей страны. Официальный Баку неоднократно указывал на недопустимость такого поведения со стороны официального Еревана. Но там снова поверили в силу своих союзников. Чем все это закончилось? Тем, что Азербайджан провел блестящую контртеррористическую операцию, в результате которой был полностью освобожден и Карабахский экономический регион нашей страны.

Государственный флаг Азербайджана был поднят и в Ханкенди, в Ходжалы. Мы все прекрасно помним, как мировое армянство, Франция и ряд иных стран пытались осудить нашу страну за то, что она...восстановила свою территориальную целостность. Аморализм такого рода попыток был закаливающим. Но чем все в итоге закончилось? Ничем. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

И вот, буквально вчера, четыре села в Газахском районе Азербайджана, которые более тридцати лет находились под армянской оккупацией, также вернулись под контроль Азербайджана. Там также был поднят наш священный триколор. Причем, реализация этой части стратегии главы нашего государства произошла без единого выстрела, посредством дипломатического убеждения руководства Армении, которому не оставалось ничего иного, кроме как принять новую реальность.

Теперь нынешний День независимости будет отмечен и на освобожденных от армянской оккупации территориях нашей страны, куда, особо подчеркну, уже возвращаются истинные хозяева этих земель. Опыт Азербайджана по военно-политическому принуждению агрессора к миру еще долгие годы будут изучать в ведущих мозговых, аналитических центрах нашей планеты. Но уже сейчас можно констатировать, что авторитет Азербайджана в мире достиг самой высокой отметки.

Это проявляется и в том, что лидеры различных государств мира уже шлют поздравления на имя Президента Азербайджана Ильхама Алиева, блестяще продуманная и реализованная стратегия которого и привела нашу страну к историческим победам. Вот и президент США Джозеф Байден направил поздравительное письмо на имя Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Байден приветствовал шаги, направленные на обеспечение мира между Азербайджаном и Арменией.

"В этот праздник, когда отмечается независимость Азербайджана, Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Мы приветствуем шаги Азербайджана и Армении, направленные на обеспечение прочного и достойного мира, и готовы поддержать эти усилия. А самое главное, мы желаем развивать наше партнерство и укреплять отношения с азербайджанским народом", - говорится в письме Байдена.

Напомню, что эти шаги стали возможными благодаря реализации стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Также отмечу, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в письме на имя главы нашего гсударства подчеркнул, что путь, пройденный Азербайджаном от обретения независимости до настоящего времени, вселяет гордость.

"Турция искренне разделяет радость, которую испытывает братский Азербайджан, отмечая первый День независимости после успешного восстановления своей территориальной целостности в сентябре 2023 года. Мы гордимся достижениями Азербайджана как в регионе, так и в ближайшей географии, а также совместной волей, направленной на дальнейшее укрепление азербайджано-турецких стратегических связей под девизом "одна нация, два государства", - говорится в письме главы братского государства.

Президент России Владимир Путин также направил письмо главе нашего государства, в котором отметил, что Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, завоевал авторитет на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки. Это была правдивая, справедливая оценка заслуг нашей страны. Показательно, что и президент Украины Володимир Зеленский также поздравил главу нашего государства. Он отметил, что Азербайджан уверенно идет по пути развития, укрепляет свои позиции на глобальной арене и вернул себе международно признанные территории. Он также высоко оценил личный конструктивный диалог , способствующий укреплению украинско-азербайджанского партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Также отмечу, что и король Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III также направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Безусловно, будет также и поздравление от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Мы же помним, что он поздравил Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в нашей стране. Он тогда отметил, что за прошедшие более 30 лет отношения между нашими странами еще более укрепились и в течение последнего года наши страны вели стратегический диалог, продолжали налаживать торговые связи.

На очень высокий уровень вышли и отношения между Азербайджаном и Китаем. Неспроста же и в прошлогодней поздравительной телеграмме по случаю Дня Независимости Азербайджана, председатель КНР Си Цзиньпинь подчеркнул, что политическое взаимодоверие между двумя странами углубляется, сотрудничество по совместному проекту "Один пояс, один путь" активно продвигается и взаимодействие на международной арене становится все более тесным.

"В настоящее время наблюдается тенденция динамичного развития китайско-азербайджанских отношений дружбы и сотрудничества. Между двумя странами укрепляется политическое взаимодоверие, углубляется сотрудничество в рамках совместного строительства "Один пояс, один путь" и осуществляется тесное взаимодействие на международной арене. Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-азербайджанских отношений и готов прилагать совместные усилия с Вами для углубления сотрудничества двух стран в различных областях, повышения двусторонних отношений на новый уровень", - говорится в сегодняшнем письме, где председателем КНР вновь отмечены достижения нашей страны.

В целом отмечу, что Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Независимости уже поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, а также наследный принц Королевства, премьер-министр Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, король Испании Филипп VI, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, короли Нидерландов, Бельгии и Испании, президент Чешской Республики Петр Павел. Безусловно, этот список еще серьезно пополнится. Но уже сейчас можно констатировать, что Азербайджан будет встречать нынешний День независимости на пике своего могущества, мощи и признания на мировом уровне. И это - плоды стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.