В Анкаре состоялся торжественный концерт по случаю Дня независимости и Дня ВС Азербайджана

В Национальном конгресс-центре при Президентском комплексе Турции в Бештепе 25 мая состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню независимости и Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в нем приняли участие члены правительства и депутаты парламента Турции, представители дипломатического корпуса, высокопоставленные офицеры, курсанты военных училищ, ветераны операции ВС Турции по обеспечению мира на Кипре, активисты азербайджанской диаспоры, деятели науки и культуры.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов. Он остановился на значимости наследия Азербайджанской Демократической Республики (АДР), основанной 106 лет назад и ставшей первым демократическим государством в исламском мире, а также отметил роль создателей АДР в становлении государственности Азербайджана.

Посол Азербайджана остановился на исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в защите и развитии государственности Азербайджана, подчеркнул неоспоримость вклада президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в укрепление братских уз и стратегических связей Азербайджана и Турции.

Рашад Мамедов дал высокую оценку достижениям современного Азербайджана, связанным с именем достойного продолжателя курса Гейдара Алиева Президента Ильхама Алиева. По его словам, успехи страны проявились во всех сферах, в том числе в области строительства Вооруженных сил.

"Доблестная армия Азербайджана под командованием Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева воплотила в жизнь завет великого Гейдара Алиева и освободила оккупированные земли. Мы по праву гордимся нашими Вооруженными силами", - подчеркнул глава дипмиссии.

Рашад Мамедов напомнил, что в Дни Отечественной войны о решительной поддержке справедливой борьбе Азербайджана против армянских оккупантов заявила Турция, лично Президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы искренне благодарны дружественной стране и ее руководству. Не забудем солидарности поддержки! Мы - "одна нация, два государства". Азербайджан и Турция вместе и в горести, и в радости", - сказал посол.

Выступивший затем председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил о важности дальнейшей консолидации усилий Анкары и Баку во имя интересов всего тюркского мира.

По его словам, тюркские государства шаг за шагом превращаются в новый глобальный центр силы. Спикер турецкого парламента приветствовал усилия тюркских стран по укреплению двусторонних и многосторонних связей и отметил, что сегодня, когда в мире происходят важнейшие геополитические изменения, значимость единения и сплоченности тюркского мира возрастает.

"В сложившейся ситуации возрастает значимость тюркских государств, расположенных в стратегически важном регионе планеты. Считаю неизбежным превращение тюркского мира в новый глобальный центр силы. Уверен, что сплоченность наших стран внесет весомый вклад в обеспечение мира на планете", - сказал Куртулмуш, указав на роль Организации тюркских государств и ТЮРКПА в продвижении интеграционных процессов в тюркском мире. Одними из основных движущих сил в этих процессах Куртулмуш назвал Турцию и Азербайджан.

Спикер турецкого парламента приветствовал достижения современного Азербайджана, подчеркнул вклад руководства двух братских стран в освобождение исторических земель Азербайджана.

"Всего за 44 дня Азербайджан решил самую сложную проблему Кавказского региона - освободил Карабах от многолетней армянской оккупации", - сказал Куртулмуш, отметив, что турецкая сторона готова участвовать в восстановлении деоккупированных земель Азербайджана.

Спикер парламента призвал и далее развивать отношения двух стран во всех областях, в том числе в сферах образования, спорта и культуры.

"Народы Турции и Азербайджана - части единого тюркского мира. Важно делать все возможное для того, чтобы передать будущим поколениям более сильные и развитые государства", - заявил Куртулмуш.

Далее был показан видеосюжет, посвященный достижениям Азербайджанского государства.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием деятелей искусств Чинары Меликзаде, Сахиба Пашазаде, Кянана Гадимова и Айнур Искендерли. Бурными овациями было встречено выступление Ансамбля народных танцев Государственной филармонии Азербайджана.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка на тему сотрудничества двух братских стран - Азербайджана и Турции.

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