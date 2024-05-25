Назван ущерб, нанесенный Турции землетрясением

Ущерб от землетрясения в Турции в феврале 2023 года составил 104 миллиарда долларов, а пострадали не только жилые здания, но и производственные мощности страны.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил 25 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече Совета по внешнеэкономическим связям в Стамбуле.

"Ущерб землетрясения, от которого пострадали в общей сложности 11 провинций и 14 миллионов человек, составил 104 миллиарда долларов для нашей экономики. Были разрушены не только дома, но и производственные мощности", - сказал глава Турции.

В результате природной катастрофы были закрыты предприятия, уничтожены торговые центры и другая инфраструктура на юго-востоке страны. По данным Эрдогана, 850 объектов повреждено, в результате чего потеряно 170 тысяч рабочих мест.

Эрдоган добавил, что любая, даже самая развитая экономика, не смогла бы преодолеть происшествие такой мощности без проблем.

Также турецкий лидер сообщил, что в общей сложности катастрофа унесла более 53 тысяч жизней.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они затронули 11 провинций страны и несколько соседних государств, из которых больше всего пострадала Сирия.