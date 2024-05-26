Тайвань зафиксировал семь летательных аппаратов ВС КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 7 летательных аппаратов и 14 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как указывается в тексте, за минувшие сутки возле острова также были зафиксированы четыре корабля китайской морской полиции. В сообщении отмечается, что армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

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